Seçil Erzan tekrar hakim karşısında: 4 yeni davadan yargılanıyor

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan, hakkında açılan 4 yeni dava kapsamında bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

Seçil Erzan tekrar hakim karşısında: 4 yeni davadan yargılanıyor
Abone Ol google-news
Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:46

Aralarında Fatih Terim ile ünlü futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu 30'un üzerinde kişiyi yüksek kârlı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 300 yılın üstünde hapis talebiyle yargılanan Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında, ana dava dışında 4 yeni dava daha açıldı.

4 DAVA PEŞ PEŞE GÖRÜLÜYOR

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı açılan davaların birinde Ömer Kahraman, Mert Zeydanlı ve Volkan Bahçekapılı "müşteki", Erzan' ile "Nur abla" dediği Nur Erkasap "müşteki-sanık" olarak yer alıyor.

Bir diğer davada Erzan'ın "tefecilikle" suçladığı Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani (Moji) "müşteki-sanık", bir başka davada ise Erzan'ın kendisini tehdit ederek zaman zaman darp ettiklerini iddiaa ettiği kuzeni Tanın ile eşi Merve Yılmaz "müşteki" olarak yer alıyor. Bu davalardan birinde ise Atilla Baltaş "müşteki" olarak yer alıyor.

Erzan hakkında hazırlanan yeni iddianamelerle birlikte toplam müşteki sayısı 40'ın üzerine, istenen toplam ceza ise 400 yılın üzerine çıktı.


Etiketler: #Seçil Erzan

İlgili Haberler

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Tahliye kararı verildi

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Tahliye kararı verildi
Seçil Erzan'a yeni bir dava daha açıldı

Seçil Erzan'a yeni bir dava daha açıldı
Seçil Erzan davasında gazeteci Lube Ayar'a suç duyurusu

Seçil Erzan davasında gazeteci Lube Ayar'a suç duyurusu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler