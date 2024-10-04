Seçil Erzan tekrar hakim karşısında: 4 yeni davadan yargılanıyor

Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:46

Güncelleme: 04.10.2024 - 12:47

Aralarında Fatih Terim ile ünlü futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu 30'un üzerinde kişiyi yüksek kârlı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 300 yılın üstünde hapis talebiyle yargılanan Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında, ana dava dışında 4 yeni dava daha açıldı.

4 DAVA PEŞ PEŞE GÖRÜLÜYOR

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı açılan davaların birinde Ömer Kahraman, Mert Zeydanlı ve Volkan Bahçekapılı "müşteki", Erzan' ile "Nur abla" dediği Nur Erkasap "müşteki-sanık" olarak yer alıyor.

Bir diğer davada Erzan'ın "tefecilikle" suçladığı Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani (Moji) "müşteki-sanık", bir başka davada ise Erzan'ın kendisini tehdit ederek zaman zaman darp ettiklerini iddiaa ettiği kuzeni Tanın ile eşi Merve Yılmaz "müşteki" olarak yer alıyor. Bu davalardan birinde ise Atilla Baltaş "müşteki" olarak yer alıyor.

Erzan hakkında hazırlanan yeni iddianamelerle birlikte toplam müşteki sayısı 40'ın üzerine, istenen toplam ceza ise 400 yılın üzerine çıktı.