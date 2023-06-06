Seçim ertesinde sokağa atılmışlardı: Moloz yığınlarında yaşam

İstanbul Çekmeköy'de seçimlerin hemen ardından kaldıkları evler yıkılan yurttaşlar önce bir otele yerleştirildi iddiaya göre otel yönetimi gürültü gerekçesiyle aileyi otelden çıkardı. Sokakta kalan aile yardım bekliyor.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 06.06.2023 - 17:00
Seçim ertesinde sokağa atılmışlardı: Moloz yığınlarında yaşam
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İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nin ardından 30 Mayıs'ta sabah saatlerinde Nişantepe Mahallesi’nde kaçak olduğu gerekçesiyle Roman yurttaşların oturduğu bazı evleri yıktı. Sabah baskınıyla çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde evleri yıkılan üç aile ve çocukları sokakta kaldı.

Çekmeköy Belediyesi olayın kamuoyunda duyulmasının ardından aileleri bir otele yerleştrdi. Ancak ailelerin sorunu bitmedi iddiaya göre söz konusu otelin işletmesi kalabalık oldukları gerekçesiyle aileden şikayetçi oldu. Aileler de bu şikayetin ardından otelden ayrılmak zorunda kalırken tekrar çadırda kalmaya başladılar.

"3 GÜN SOKAKTA KALDIK"

Ailesinin sokakta kaldığını belirten Anne Yonca Hayman, Cumhuriyet'e şu açıklamada bulundu:

Ev yıkıldıktan sonra 3 gün ateş yakıp sokakta kaldık. Geçen günlerde Çekmeköy Belediyesi’nden personeller gelip biz otele götürdü. İki gün otelde kaldık üçüncü gün çocuklar çok fazla olduğu için otel bizi açıklama yapmadan kapı dışarı ettiler. Biz de otobüse binip tekrardan geri döndük ve moloz yığınının önünde çadırda kalmaya başladık. Bir kez daha mağdur edildik. Tek isteğimiz ev yapmamız için izin verilmesi


Çekmeköy Çekmeköy Belediyesi Roman

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