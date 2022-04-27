Seçim Güvenliği Komisyonu toplandı: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar

27 Nisan 2022 Çarşamba, 23:45

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanlarının ortak kararıyla kurulan "Seçim Komisyonu", "Seçim Süreci ve Seçim Güvenliği Komisyonu" ve "Anayasal ve Yasal Çerçeve Hazırlık Komisyonu", bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ilk toplantılarını yaparak çalışmalara başladı.

“Seçim Güvenliği Komisyonu” toplantısına; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Demokrat Parti adına Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ve Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez katıldı.

İlk toplantıda yapılacak çalışmanın usul ve esasları, konu başlıkları ve çerçevesi görüşüldü.

Toplantının ardından yapılan ve altı siyasi parti genel başkan yardımcısı tarafından imza atılan açıklamada, seçimlerin güvenliği konusunda oluşan kaygıya dikkat çekildi. Açıklamada, “Seçimlerin adil, serbest, eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alınmasına yönelik olarak milletimizle iş birliği ve güç birliği içinde olacağımız teyit edilmiştir” denildi.

“SEÇİM KANUNLARINDA SİYASİ MÜHENDİSLİK, SEÇİMLERİN ADİL BİR ORTAMDA YAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSUNDA KAYGILAR OLUŞTURMUŞTUR”

Yapılan ortak yazılı açıklama şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve mevcut seçim kanunlarına göre seçimlerin serbest, eşit, gizli oy, şeffaf, açık sayım ve döküm esaslarına göre, düzen ve dürüstlük içinde yürümesi için; yargı yönetimi ve denetimi altında yapılacağı açık ve net şekilde belirtilmiştir.





Türkiye'nin seçim tecrübesi ve geleneği uzun yıllara dayanmaktadır. Son yıllarda seçim bürokrasisine ve seçimleri yöneten yargı mensuplarına karşı yapılan baskılar, ardından seçim kanunlarında siyasi mühendislik ve siyasi çıkar amacıyla yapılan değişiklikler başta siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımız üzerinde, seçimlerin adil bir ortamda yapılıp yapılmayacağı hususunda büyük kaygılar oluşturmuştur. Altı siyasi partinin liderleri bu kaygıları dikkate alarak, ‘Seçim Güvenliği Komisyonu'nun’ kurulmasına karar vermişlerdir.

“VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUNLAR, TÜM İMKÂNLAR SEFERBER EDİLECEK VE HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAKTIR”