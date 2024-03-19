Diyanet’ten ‘kızlı erkekli ortam’ cevabı: ‘İlahi bile okusanız...'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, “Bütün gençlerin, kızların erkeklerin birlikte karıştığı anormal hareketler yaptığı gerek şarkıcıya gerek şarkı sözlerine karşı... Bu ortamda siz gelip ilahi bile okusanız o caiz değildir. Demek ki müziğin söyleniş yeri ve sözleri önemlidir” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:16
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Diyanet TV’de yayınlanan “Diyanet’e soralım” adlı programda canlı yayına telefonla bağlanan kişilerin sorularını yanıtladı. 

“Fizik tedavi orucu bozar mı?”,”Vitamin bandı kullanmak orucu bozar mı?”, “Kurban hissedarlarından birinin inançsız olması, kurbanın makbul olmasına zarar verir mi?”, “Bir kadın kocasının izni olmadan annesine gidebilir mi?” gibi soruların yöneltildiği programda Kapukaya'ya müzik dinlemenin dinen sakıncalı olup olmadığı da soruldu. 

DİNLENDİĞİ ORTAM ÖNEMLİYMİŞ!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, “Günümüzde müzik, şarkı gibi şeyler popüler hale geldi. Acaba şarkı dinlemekte bir sakınca var mıdır” sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: “Şarkı, türkü dinlemek konusunda mutlak olarak haramdır denilemez, mutlak olarak helaldir de denilemez. Dinlediğimiz şarkı ve türküde bazı detaylar aramamız özellikle gerekiyor. Bu şarkı ve türkü inanç açısından bir problem oluşturuyor mu? Ahlaki açıdan bir problem oluşturuyor mu? Acaba insanları fitne ve fesada sevk ediyor mu, yani nerede söyleniyor... Şarkı ve türkünün dinlendiği ortam da çok önemli. Kendi ülkemizde demeyelim, Batı ülkelerinden bir örnek verelim. Bütün gençlerin, kızların erkeklerin birlikte karıştığı ve anormal hareketler yaptığı gerek şarkıcıya gerek şarkı sözlerine karşı... Bu ortamda siz gelip ilahi bile okusanız o caiz değildir. Demek ki müziğin söyleniş yeri ve sözleri önemlidir” ifadelerini kullandı.


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