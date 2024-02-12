Sinan Akçıl hakkında şoke eden iddia: '10 bin doları alıp, üzerine yattı'

Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:10

Güncelleme: 12.02.2024 - 17:10

Aylin Coşkun, TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına katılarak müzik sektöründeki bazı dolandırıcılık vakalarını dile getirdi. Coşkun, yıllar önce Sinan Akçıl'ın şarkı karşılığında kendisinden 10 bin dolar aldığını ancak karşılığında şarkı alamadığını iddia etti.

Canlı yayında konuşan Coşkun, "Müzik dünyasında bazı dolandırıcılar var. Şarkı için 10 bin dolar vermiştim zamanında yapmadıkları gibi bir de pişkin pişkin dolaşıyorlar" dedi.

Aylin Coşkun, geçmişte Sinan Akçıl'a verdiği parayla ilgili, "İsim vermeyeceğim hepsi arkadaşım. Bunu herkes bilir, bizim piyasada yılladır şarkı almak 10 bin dolar. Ben o dönem parayı TL'ye çevirerek vermiştim. Karşılığında şarkımı alamadığım için ya şarkımı verin ya da paramı verin diyorum. Söylediğimizde 'Biz öyle bir para almadık' diyorlar. Ya arkadaş seni vallahi tokat manyağı yaparım" şeklinde konuştu.

Coşkun, Sinan Akçıl'ın kendisinden aldığı parayla ilgili olarak da, "Şarkımı ya da paramı vermezlerse şahitler huzurunda dava açacağım. Bu dolandırıcılığa girer, ayıptır ya. 5-6 yıldır duruyor o para. Sinan Akçıl benden paramı alıp şarkımı vermedi. Paramın ve şarkının üstüne yattı. O da bir açıklamasında 'Aylin'i üzmüşüm, halledeceğiz' dedi ama bir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.