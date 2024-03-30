Seçim ve bayram ziyareti için bilet alan yurttaşlar fiyatlara tepki gösterdi

Yayınlanma: 30.03.2024 - 10:46

Güncelleme: 30.03.2024 - 10:48

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yerel seçim için memleketlerine giden ya da bayram için bilet alan yurttaşlar fiyatların yüksekliğinden yakındı.

Bir yurttaş, "İskenderun’a gidiyorum. Buna güç mü dayanır? Emekliyim. Aldığım maaş 10 bin lira. Çocuklara 14 bin 200 lira sadece yol parası. Mecburen otobüs kullanıyoruz. Bir emeklinin aldığı maaşla istediğiniz yere tatile gidebiliyordunuz. Ama şu anda alınan para maalesef anlamsız. Biz önemli değiliz ama gençlerin adına üzülüyoruz" diye konuştu.

Emekli Makbule Yürekli ise şunları söyledi:

"Sağlık durumum için Hatay'dan Ankara'ya gelmiştim. Mecburiyetten bilet aldım yoksa bu fiyata gitmem imkansız. Gidiş biletimi 900 liraya aldım. Çok pahalı. Almaya mecbur kaldım yoksa bayram dönüşünü beklerdim."

"KYK 2 BİN LİRA, OTOBÜS BİLETİ 750 LİRA"

Bir üniversite öğrencisi, "İzmir'e gidiyorum ama uçakla gideceğim. Otobüs 750 lira, uçak bin lira. Uçağı bu yüzden tercih ettim. Bence bu fiyatlar öğrenci için çok fazla. Zaten KYK 2 bin lira ve 750 lirasını otobüse verince biraz garip oluyor" dedi.

AŞTİ'de çalışan bir görevli, otobüs doluluk oranlarına ilişkin "Şu anda bayram için otobüsler yüzde 100 doldu. Biletimiz kalmadı. Seçimin yoğunluğu daha az. Yüzde 50 gibi" ifadelerini kullandı.