Seçimden önce 'Ampule vur çık' demişti... 'Haho Dayı' lakaplı Mehmet Kubat'tan 'özür' mesajı

Yayınlanma: 11.08.2023 - 16:48

Güncelleme: 11.08.2023 - 17:13

Sosyal medyada, “Elini vicdanına koy. Sandık başına git. Ampule vur, çık” sözleriyle gündem olan ve 14 mayıs seçimlerinde Şanlıurfa'da AKP'ye oy isteyen Mehmet Kubat isimli yurttaşın özür dilediği bir video yayımladı.

Urfadasın'ın haberine göre 'Haho Dayı' olarak da bilinen Kubat şunları söyledi:

“Ben size ‘Elini vicdanına koy, ampule vur’ dedim. Ben vicdan azabı çekiyorum. Hepinizden özür diliyorum. Siz gereğini yaptınız. Keşke söylemeseydim. Çok millet beni dinledi. Onların çoğu şimdi geçimini yapamıyor. Çok özür diliyorum sizden.”