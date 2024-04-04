Seçimden sonra ilk kez... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aradan sonra ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Seçimin ardından ilk kez düzenlenen toplantının gündeminde, terörle mücadelenin yanı sıra kırmızı kitap da olacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Saray'da gerçekleştirilen toplantı saat 15.45'te başladı.
GÜNDEMDE NELER VAR?
Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların genişletilmesi üzerinde durulacak. Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.
MGK toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları da görüşülecek.
Bu konuda bugüne kadar atılan adımlar ve alınacak ilave tedbirler değerlendirilecek.
ABD İLE F-16 TEDARİKİ İÇİN YÜRÜTÜLEN SÜREÇ
Washington yönetimiyle ilişkiler, kurulun gündemindeki bir diğer konu olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 tedariki için yürütülen süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı'nın mayıstaki Washington ziyareti Kurul tarafından ele alınacak.
GAZZE'YE YÖNELİK İSRAİL SALDIRILARI
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar da görüşülecek. Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen temaslarla ilgili değerlendirme yapılacak.
"KIRMIZI KİTAP" DA GÖRÜŞÜLECEK
Kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalar da gündemin bir diğer maddelerinden.
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