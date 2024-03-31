Balıkesir'de seçimi kim kazandı? Balıkesir başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:25

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:25

Balıkesirliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Balıkesir'de seçimi hangi aday kazandı?

BALIKESIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Ahmet Akın, AKP'den Yücel Yılmaz, İYİ Parti'den Turhan Çömez, Zafer Partisi'nden Mutlu Aksoy, YRP'den Tanju Akçe, DEM Partiden ise Mehmet Rauf Kocaman başkan adeyı olarak adey gösterildi.

BALIKESIR'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Balıkesir'da "Özlem Çerçioğlu, Mustafa Savaş, Özer Kayalı ne kader oy aldı" yurttaşlar tarafınden merak ediliyor.

Balıkesir 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.