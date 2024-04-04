Seçimin ardından... Ankara'da Mansur Yavaş'dan kadınlara hijyenik ped desteği

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da büyük bir farkla kazanan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk icraatlerinden biri belli oldu. ABB kadınlara her ay ücretsiz hijyenik ped desteği verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:14
Seçimin ardından... Ankara'da Mansur Yavaş'dan kadınlara hijyenik ped desteği
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31 Mart yerel seçimlerinden önce rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla HPV aşısını da ücretsiz yapacağını duyuran Mansur Yavaş, seçimlerin ardından ilk haberi de kadınlar için verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Danışma Merkezi'nden yapılan açıklamada 'Hijyenik ped erişimi her kadının hakkı' ifadesi yer aldı.

"AYLIK DÖNGÜNÜZE 1 PAKET PED DESTEĞİ BİZDEN!"

Ankaralı kadınlar her ay ücretsiz hijyenik ped desteğini Kadın Danışma Merkezlerinden alabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Danışma Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hijyenik ped erişimi her kadının hakkı. Aylık Döngünüze 1 Paket Hijyenik Ped Desteği Bizden!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak kadınlara "Ayda Bir Defa 1 Paket Hijyenik Ped" desteği sağlıyoruz. Hijyenik pedinizi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz."


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