Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:54

Güncelleme: 18.03.2025 - 11:54

AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, partisinin Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Birimi'ne başkan yardımcısı olarak atandı. Peki, Seda Sarıbaş kimdir? Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli?

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Seda Sarıbaş 8 Ocak 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. Baba adı İbrahim, anne adı Nurten’dir. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İş Kadını, Üst Düzey Yönetici, Sosyoloji Uzmanı olan Seda Sarıbaş; Adnan Menderes Üniversitesinde Sosyoloji dalında yüksek lisansını yaptı. 2014-2018 yılları arasında Didim Belediye Meclis Üyeliği ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerini yaptı.

2015-2016 yılları arasında AKP Aydın Kadın Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2016-2018 yılları arasında AKP Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini yaptı. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde MKYK Üyeliğine seçilen Sarıbaş, 2021-2023 yılları arasında AkP MKYK üyesi olarak görev yapmıştır.

AKP Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitimden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini 2021 yılından itibaren yürütmektedir. 28. Dönemde Aydın Milletvekili seçildi. Sarıbaş ayrıca TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Üyesidir. İyi düzeyde

SEDA SARIBAŞ'IN ÖZEL HAYATI

İngilizce bilen Seda Sarıbaş, evli ve 3 çocuk annesidir.