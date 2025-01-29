Seda Selek'in savcılık ifadesine Cumhuriyet ulaştı: 'Harici gelişen bir konuydu'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 13:13

Güncelleme: 29.01.2025 - 13:15

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında hakkındaki davalara aynı bilirkişinin atandığını iddia ederek, bilirkişinin adını açıklamıştı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bilirkişiye cevap hakkı tanımak için bilirkişiyi telefonla arayarak görüşmüş, bu görüşme ise Halk TV'de gazeteci Seda Selek'in sunduğu 'Neden Sonuç' isimli programda yayınlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bunun üzerine gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında, "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dün gözaltına alınan Pehlivan ile Selek, bugün İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

"HARİCİ GELİŞEN BİR KONUYDU"

Seda Selek'in savcılık ifadesine Cumhuriyet ulaştı. Savcıya ifade veren Seda Selek, emniyette verdiği ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek, "Ben yaklaşık 3 buçuk senedir Halk TV'de çalışmaktayım. Burada hafta içi her gün Neden Sonuç isimli programı hazırlayıp sunmaktayım. Bu program genelde önceden belirlenmiş konu ve konuklarla yapılmakta ise de gündemde harici gelişen konularda anlık kanal yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda gündemde değişiklik olabilmektedir. O günkü programda da aslında konular daha önce belirlenmiş farklı konulardı ancak program esnasında Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısı yaptığı bilgisi geldi ve programdaki konu da doğal olarak oradaki yayına bağlanması akabinde açıklamaların konu olduğu program haline evrildi" dedi.

"KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEYE YÖNELİK YAYINDI"

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları canlı yayınlandıktan sonra konuklarla bu yayına ilişkin konuşulduğunu belirten Selek, "Şu anda yayını tekrardan izlemediğim için konuklarla ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Ancak genel olarak yaptığımız konuşmalar kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik konuşmalardı. Daha sonra bu konuşmalar gerçekleşirken rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan'ın bir ses kaydı paylaştığı, bunu yayına alacakları söylendi. Ben de bunun üzerine çözümleme tutanağında da görüldüğü üzere 'Barış Pehlivan evet bir ses kaydı olduğunu söylüyorlar, Barış Pehlivan paylaştı herhalde ben de bilmiyorum. Bir dinleyelim' dedim ve bu ses kaydı yayına verildi. Bana bu kaydı Barış Pehlivan'ın yaptığı ve paylaştığı yönündeki bilgiyi rejiden kimin verdiğini şu an için hatırlamıyorum. Reji çok kalabalık bir yer, orada bulunanlardan biri vermiş olabilir. Ancak söz konusu haberin girişindeki beyandan da anlaşılacağı üzere benim böyle bir kaydı varlığından ya da yayınlanacağından öncesinde haberim yoktu. Kaydın yayınlanmasından önce konuklarla yapılan konuşmalarda ise söz konusu bilirkişiyi etkileme veya yönlendirmeye yönelik herhangi bir beyanım olmayıp yukarıda da belirtiğim üzere programda gelişen harici gündem nedeniyle bu yönde daha önceden yapılmış bir hazırlık da yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamasının benim yayın saatime gelmesi nedeniyle böyle bir durum gerçekleşti. Muhtemelen farklı bir saatte açıklama yapılsaydı başka bir arkadaşımız bu suçlamayla karşı karşıya kalacaktı" diye konuştu.