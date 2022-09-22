Sedat Peker hakkında iddianame hazırlandı: Yakalama kararı çıkartıldı

22 Eylül 2022 Perşembe, 13:47

Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evine, 9 Nisan 2021 tarihinde operasyon düzenlemişti.

Yürütülen soruşturma sonucunda Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Peker’in evinde bir adet silah ve mermiler bulunduğu belirtildi.

Evinde bulunan bir adet ateşli silah ve mutat sayıdaki mermiler nedeniyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edilen ve yurt dışında olan Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.