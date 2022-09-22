Sedat Peker hakkında iddianame hazırlandı: Yakalama kararı çıkartıldı
Organize suç örgütü liderliği iddiasıyla yargılanan Sedat Peker hakkında, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Peker'in, evinde ateşli silah ve mermi bulundurduğu gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.
Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evine, 9 Nisan 2021 tarihinde operasyon düzenlemişti.
Yürütülen soruşturma sonucunda Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Peker’in evinde bir adet silah ve mermiler bulunduğu belirtildi.
Evinde bulunan bir adet ateşli silah ve mutat sayıdaki mermiler nedeniyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edilen ve yurt dışında olan Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
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