Sedat Peker ortaya çıktı: Eşi Özge Peker paylaştı

31 Mart 2022 Perşembe, 09:31

Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli iddialarda bulunduğu videolarıyla gündem olan Peker, 3 Temmuz'dan sonra video paylaşmamış, 24 Kasım'dan bu yana ise herhangi bir tweet atmamıştı.

Adalet Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili eşi Özge Peker'den yeni bir paylaşım geldi.

KIZININ DOĞUM GÜNÜ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Instagram hesabından 50 saniyelik bir paylaşımda bulunan Özge Peker, kızının doğum günü kutlamasına ilişkin anları paylaştı. "Sen hep mutlu ol aşk kuşum" notuyla paylaşılan videoda, aile üyelerini bir arada oldukları görüldü.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Adalet Bakanlığı, BAE'ye gönderdiği bir yazıda, Sedat Peker hakkında İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlatmış ve Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etmişti.