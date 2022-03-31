Sedat Peker ortaya çıktı: Eşi Özge Peker paylaştı
Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutuklanmasını talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker'in son hali, eşi Özge Peker'in paylaşımıyla ortaya çıktı.
Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli iddialarda bulunduğu videolarıyla gündem olan Peker, 3 Temmuz'dan sonra video paylaşmamış, 24 Kasım'dan bu yana ise herhangi bir tweet atmamıştı.
Adalet Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili eşi Özge Peker'den yeni bir paylaşım geldi.
KIZININ DOĞUM GÜNÜ VİDEOSUNU PAYLAŞTI
Instagram hesabından 50 saniyelik bir paylaşımda bulunan Özge Peker, kızının doğum günü kutlamasına ilişkin anları paylaştı. "Sen hep mutlu ol aşk kuşum" notuyla paylaşılan videoda, aile üyelerini bir arada oldukları görüldü.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ
Adalet Bakanlığı, BAE'ye gönderdiği bir yazıda, Sedat Peker hakkında İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlatmış ve Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etmişti.
İlgili Haberler
- Barış Pehlivan yazdı: Kritik Sedat Peker kararı
- Sedat Peker'in son hali: Eşi Özge Peker paylaştı
- Sedat Peker'in son hali: Oğlu not düşerek paylaştı
Video Haberler
- İYİ Parti'de bundan sonra ne olacak?
- 'Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatın'
- Uzmanlardan 'Çöl tozu' uyarısı
- İstanbul'da araçlarda çıkan yangın söndürüldü
- Sedat Peker ortaya çıktı: Eşi Özge Peker paylaştı
- Panelvan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü
- 'Kimsenin sözüne inanmıyoruz'
- Sultanbeyli’de araç kanala uçtu: 1 yaralı
- Yurtta çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı
- 'Öğretmenini tokatla'nın iç yüzü
En Çok Okunan Haberler
- James Webb Uzay Teleskobu, 'metan gazı' arayacak
- Gözdeki kızarıklığa dikkat!
- Kütahya'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
- Tek bacağıyla yüzlerce kilometre bisiklet sürüyor
- Bipolar kişileri 'damgalamak' hayatlarını etkiliyor
- Ramazan'da bağışıklığı artıran 11 besin önerisi
- 'Endometriozis' hastalığına 'erken teşhis' uyarısı
- TikTok, 'izleme geçmişi' özelliğini test ediyor
- Anne adaylarına 'oruç' uyarısı
- Su fiyatlarındaki artış başka arayışlara yönlendirdi