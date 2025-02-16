Sedat Peker paylaştı: 1 milyon 800 bin liralık yardım
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilere göre Özel Hareket Polisi Ömer Korkmaz'ın tedavisine 1 milyon 800 bin liralık yardımda bulundu.
Geçirdiği rahatsızlık nedeni ile felç olup emekliye ayrılan Özel Hareket Polisi Ömer Korkmaz'ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için yardım kampanyası başlatılmıştı.
Sivas yerel basınına yansıyan haberlerde, Özel Hareket Polisi Korkmaz için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşılmış, ayrıca kampanyanın yarısının, yaptığı bağış ile isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından karşılandığı kaydedilmişti.
SEDAT PEKER PAYLAŞTI
Organize suç örgütü lideri Peker, sosyal medya hesabından yaptığı alıntılarda Özel Hareket Polisi Ömer Korkmaz için yardımda bulunduğunu açıkladı.
Peker'in alıntıladığı paylaşımlarda, "Sedat Peker, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç olup emekliye ayrılan Özel Hareket Polisi Ömer Korkmaz'ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için avukatı aracılığıyla 1 milyon 800 bin liralık yardımda bulundu" ifadeleri yer aldı.
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