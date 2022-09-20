Soruşturmayla ilgili yeni ayrıntı: Sedat Peker ne planlıyordu?

20 Eylül 2022 Salı, 08:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilmesi, gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

T24 yazarı Tolga Şardan, yaşananlarla ilgili olarak bazı iddiaları köşesine taşıdı.

'SEDAT PEKER, ELİNDEKİ BELGELERİN BİR KOPYASINI OLUR'A TESLİM ETMEYİ PLANLADI'

Buna göre kendisine yönelik diplomatik girişimlerden haberdar olan Peker, yakın zamanda yaşanması olası yeni süreçte, elindeki görüntü, kayıt, bilgi ve belgelerin bir kopyasını Olur'a teslim etmeyi planladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin Olur'a yönelik sınır dışı işleminin planı bozmuş olabileceğini dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:

"Olur'da söz konusu arşiv var mı? Bu da henüz bilinmiyor maalesef. Dediğim gibi sıkça konuşulan iddia bu"

'BAZI GAZETECİLERİN SAVCILIKÇA İFADELERİNİN ALINMASININ ÖNÜNÜ AÇABİLİR'

Şardan ayrıca, özellikle muhalif medyadan kimi gazetecilerin Olur'la temasta olduğunun bilindiğini belirterek "Olur'un suç örgütü üyeliğinden adli işlem görmesi – belki ileri bir yorum olacak – bazı gazetecilerin savcılıkça ifadelerinin alınmasının önünü açabilir. Bu durum elbette savcılığın tutumuyla belli olacak. Yazının yayına girdiği bu saatlerde Olur, büyük olasılıkla savcılığa çıkartılmış olacak. Ve yine büyük olasılıkla tutuklanacak. Böylece Peker'e bir mesaj daha verilecek" dedi.

SORUŞTURMAYLA İLGİLİ YENİ BİLGİ: EMNİYET İLE SAVCILIK ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Şardan'ın aktardığına göre Olur'un Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) hangi maddesi hükmü gereğinde soruşturmaya alınacağı konusunda savcılık ile emniyet arasında görüş ayrılığı var:

Soruşturmayı yürüten savcılık, Olur'un organize suç örgütlerine yönelik hükümleri içeren TCK'nın 220. maddesinin 7. fıkrası gereğince işlem yapılması görüşünde. Emniyet ise, aynı maddenin 2. ve 3. fıkralarına göre adli soruşturma yürütülmesinde ısrarcı.

Yasaya bakıldığında; Emniyet'in beklentisini oluşturan hükümler şöyle:

'(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.'

Savcılığın üzerinden durduğu hüküm ise;

'(7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.' şeklinde"