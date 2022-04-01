Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı

01 Nisan 2022 Cuma, 23:15

Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 3'ü firari, 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bazı tutuksuz sanıkların savunmasının alınmasının ardından ara kararını açıklayan heyet, 2 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul'da Anadolu 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan bazı tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Tutuklu yargılanan sanıklar tahliyelerini istedi.

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, gelecek celse müvekkilini savunabilmek için süre istedi.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Onur Özen ile Dursun Bayhan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştıran heyet, 14 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 241 sayfalık iddianamede, 30 kişi müşteki ya da mağdur sıfatıyla yer alırken hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 92 kişi ise sanık sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede 31 Ağustos 2017'de İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde silahla vurularak vefat eden Cahit Çetin'in ölümünü sanık Sedat Peker'in azmettirdiği iddia ediliyor.

İddianamede suç örgüt liderliği ile suçlanan Sedat Peker'in "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "Tefecilik" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

"Örgüt yöneticisi" olarak suçlanan 9 sanığın "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, "örgüt üyesi" olduğu iddia edilen 46 sanığın "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

22 sanığın de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.