Sedat Peker'in mal varlığına tedbir konulması talep edildi
Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde Sedat Peker ve adamlarına yönelik açılan davada mağdurlardan biri, Peker'in mal varlığına tedbir konulmasını istedi.
Sedat Peker'in suç örgütüne yönelik Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada mağdurlardan Emrah Sarıtaş, avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede, Peker ve eşinin mal varlığına tedbir konulmasını talep etti.
Sarıtaş'ın avukatı Hakan Tunçkol, Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek davanın görüldüğü 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Sedat Peker, eşi Özge Peker ve bazı sanıkların mal varlığına tedbir konulması ve mal varlıklarının müsadere edilmesi için hazırladıkları dilekçeyi sundu.
Peker ile eşinin alt ve üst soy dökümlerinin istendiği belirtilen dilekçede, bu şahısların birinci derecede akrabalarının gayrimenkul, hisse senedi ve nakit gibi varlıklarının tespit edilmesi talep edildi.
Dilekçede, "Söz konusu davada suçlamalar ve gerçekleşen zararın, müvekkilin mal varlığına yönelik olması, hukuki süreçte müvekkilin uğradığı zararın karşılanabilmesi ve menfaatlerinin korunması amacıyla isimleri geçen sanıkların suç konusu elde ettiği mal varlıklarının kaçırılmaması ve üçüncü kişilere devredilmemesi için ivedilikle tespit edilerek tedbir konulup, müsadere edilmesini saygıyla arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca dilekçede, Fikret Aydın ve eşi, Abdullah Süngü ve eşi, Eser Sarıtaş ile babası Erol Sarıtaş'ın da mal varlıklarına tedbir konulması istendi.
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