Sedat Peker iddianamesini yazan savcı bakın kim çıktı?

Peker şunları söyledi:

“1-İnsanın yaşı 50 olunca ruh dünyasında daha yerleşik bir düzenin oluştuğunu yaşayan bir kişi olarak hem tarihe şahitlik etmek hem de olayların içindeki asli faili olarak 29 Aralık’ta Anadolu Adliyesi’nde yargılanacağım davamla ilgili iddianameyi hazırlayan Savcı…

2-…ve bazı siyasilerle ilgili yaşadıklarımı sizlerle paylaşmamın doğru olacağına karar verdim. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in suç duyurusu üzerine Ataşehir’de bir mekanın açılışında yaptığım “SİLAHLANIN” çağrımla ilgili takipsizlik kararını veren…

3-…Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı da … Aralık ayının 29’unda yargılanacağım, bence komedi olan davayı açan da yine aynı savcıdır. Sayın Meral Akşener 15-20 bin kişinin katıldığı açılıştaki konuşmamla ilgili suç duyurusunda bulununca o tarihlerde…

4-…beraber hareket ettiğimiz siyasi partinin yetkilileri ve de SADAT’la irtibatımızı sağlayan kişilerle ne yapacağımız yönünde sohbet ettik. Bana telefonda “Sayın Meral Akşener’le hiç karşılaştınız mı?” diye sordular. Ben de kendilerine iki karşılaşmamız olduğunu söyledim.