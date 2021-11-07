Baro seçiminde Sedat Peker ve Karl Marx nidaları
Karaman Barosu'nun 17. Olağan Genel Kurulu'nda, baro yönetimi listeleri için, suç örgütü lideri Sedat Peker ve Bilimsel Sosyalizm'in kurucusu Karl Marx isimleri önerildi.
Karaman Barosu’nun 17. Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Genel Kurul'da mevcut başkan Av. Oktay Yılmaz'ın karşısına baro yönetiminde olan Av. Fatih Akpınar aday olarak çıktı.
Kurulda divan oluşumunun ardından avukatlara seslenen Av. Oktay Yılmaz ve Av. Fatih Akpınar, mesleki konularda güncel durumları ve projelerini genel kurula sundular.
SEDAT PEKER VE KARL MARX LİSTEDE
Genel Kurul'da, baro yönetimi listelerine Bilimsel Sosyalizm'in kurucularından Karl Marx ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in isimlerinin önerilmesi salonda kahkahalara neden oldu.
209 üyesi bulunan Karaman Baro Başkanlığı seçimine 192 üye katıldı. Geçerli sayılan 184 oydan 109’unu alan mevcut başkan Oktay Yılmaz seçimleri kazanırken diğer aday Fatih Akpınar 75 oyda kaldı.
Olağan Genel Kurulu'ndan notlar:
MUĞLA'DA PEKER'E OY ÇIKMIŞTI
Muğla Barosu seçimlerinde mevcut başkan Cumhur Uzun tekrar seçilirken, 7 oy pusulasında Sedat Peker'in adının yazıldığı görülmüştü.
Peker konuya dair yaptığı açıklamada, "Muğla baro başkanlığı seçiminde benim ismimi yazarak oy kullanan 7 sayın avukatın önünde saygı ile eğiliyorum. Çünkü ben zekaya her zaman saygı duyarım. Ülkemizde hukukun ne hale düştüğünü anlatmak için 7 tane atom bombası atsaydınız bu kadar etkili olmazdı" ifadelerini kullanmıştı.
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