Sedat Peker'in sosyal medya hesabında hareketlilik: Ali Yerlikaya'nın tweet'ini beğenip paylaştı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 18:44

Güncelleme: 27.10.2023 - 18:44

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Mersin Limanı'nda 610 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurduğu paylaşımı beğenip retweet etti.

Bakan Yerlikaya sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Narkogüç Operasyonları kapsamında Mersin Limanı'nda 610 kg kokain ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde" ifadelerini kullanmıştı.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Peker, gündem olan videolarından birinde, “Kolombiya’dan gelen kokain hattı çökertildi, baronlar yakalandı haberlerine asla inanmayın. Bu yakalananlar göstermelik küçük satıcılar... 6 ayrı baronda yakalandığını söyleyen (ayrı ayrı operasyonlarda yakalanan) 70 kilogram, Kolombiya’dan gelen 4 ton 900 kilogram kokainin sahibi kim? Mersin Limanı’nda yakalanan 1 ton kokainin sahibi kim? İzmit körfezde yakalanan 500 kilogram kokainin sahibi kim?” diye sormuştu.