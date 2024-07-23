Sinop'ta tekne alabora oldu: 6 kişilik aile kurtarıldı
Sinop'ta alabora olan teknedeki 6 kişilik aile kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan vatandaşlardan biri müşahede amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kent merkezindeki sahilde içinde 6 kişilik ailenin bulunduğu tekne denize açıldı.
Alınan bilgiye göre alabora olan tekneden denize düşenlerden bazıları kıyıya kadar yüzerken bazıları da bölgeye yakın teknedeki vatandaşlarca kurtarıldı.
BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan biri müşahede amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Denize düşen diğer 5 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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