Sinop'ta tekne alabora oldu: 6 kişilik aile kurtarıldı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 16:32

Güncelleme: 23.07.2024 - 16:34

Kent merkezindeki sahilde içinde 6 kişilik ailenin bulunduğu tekne denize açıldı.

Alınan bilgiye göre alabora olan tekneden denize düşenlerden bazıları kıyıya kadar yüzerken bazıları da bölgeye yakın teknedeki vatandaşlarca kurtarıldı.

BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan biri müşahede amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denize düşen diğer 5 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.