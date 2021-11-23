Seferihisar'da 'Mandalina Şenliği' başlıyor

23 Kasım 2021 Salı, 12:13

Seferihisar Belediyesi tarafından ilçenin en önemli temel kaynaklarından mandalinanın tanıtımı, üreticilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlik bu yıl Pop müziğin sevilen sesi Merve Özbey şarkılarıyla renklenecek.

Seferihisar’da yetişen mandalinanın daha çok kitleye ulaşıp yeni pazarlar bulmasını hedefleyen şenlik, 5 Aralık Pazar günü saat 14.00’da Şehitler Çeşmesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayarak kapalı pazar yerinde devam edecek. Dünyanın en kaliteli Satsuma mandalinasının yetiştiği yer olan şenlikte yöresel keşkek ve mandalina ikram edilecek.

MANDALİNA KRALI VE KRALİÇESİ SEÇİLECEK

Mandalina Şenliği’nin en önemli yarışmalarından biri olan Mandalina Kral ve Kraliçesi seçimi, her sene Seferihisar Belediyesi ve Rönesans Ajans tarafından gerçekleştiriliyor. 10 kraliçe ve 10 kral adayının katılacağı yarışma sonucunda kral ve kraliçe seçilen gençler, ödüllerinin yanı sıra Rönesans Ajans’ta moda çekimleri ve çalışma şansı kazanacak. Aynı zamanda en iyi mandalina üreticisinin seçileceği şenlikte, en iyi mandalinalı yemek ve tatlı, en iyi mandalinalı hediyelik eşya da seçilecek.