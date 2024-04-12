Şehir merkezine kurt indi

Yayınlanma: 12.04.2024 - 13:51

Güncelleme: 12.04.2024 - 14:08

Hakkari kent merkezinin girişindeki kent ormanı yakınındaki Sümbül Mahallesi'nde, gece saatlerinde kurt görüldü.

Evlerin bulunduğu bölgede yiyecek arayan kurt, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görenleri korkutan kurdun, daha önce de aynı bölgede görüldüğü ve tedirginliğe sebep olduğu belirtildi.