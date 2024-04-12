Şehir merkezine kurt indi
Hakkari'de şehir merkezinde görülen ve yiyecek arayan kurt, çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Kurdun yerleşim alanına gelmesi tedirginliğe neden oldu.
Hakkari kent merkezinin girişindeki kent ormanı yakınındaki Sümbül Mahallesi'nde, gece saatlerinde kurt görüldü.
Evlerin bulunduğu bölgede yiyecek arayan kurt, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görenleri korkutan kurdun, daha önce de aynı bölgede görüldüğü ve tedirginliğe sebep olduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- O komiser hakkında karar verildi!
- Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı
- Akşener'e bir 'rica' da Erdoğan'dan!
- Malatya'da korkutan deprem!
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- En kötü çift olan 4 burç
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!