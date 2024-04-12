Şehir merkezine kurt indi

Hakkari'de şehir merkezinde görülen ve yiyecek arayan kurt, çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Kurdun yerleşim alanına gelmesi tedirginliğe neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 13:51
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Hakkari kent merkezinin girişindeki kent ormanı yakınındaki Sümbül Mahallesi'nde, gece saatlerinde kurt görüldü. 

Evlerin bulunduğu bölgede yiyecek arayan kurt, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

Görenleri korkutan kurdun, daha önce de aynı bölgede görüldüğü ve tedirginliğe sebep olduğu belirtildi. 


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