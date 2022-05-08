Sel felaketi: Kastamonu'da 14 köyü bağlayan köprü yıkıldı!

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 14 köyü birbirine bağlayan köprü, sel afetinde yıkıldı.

İHA
08 Mayıs 2022 Pazar, 12:23
Sel felaketi: Kastamonu'da 14 köyü bağlayan köprü yıkıldı!
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Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de sağanak yağış ile birlikte derelerde su taşkınları yaşandı. Çay ve dere üzerindeki köprülerin zarar gördüğü taşkında Taşköprü ilçesinde Karapınar, Akçakese, Çatderesi, Garipoğlu, Boyalı, Ortaköy, Sarıseki, Üzüktaş, Yalak, Sarpun Süle, Koccuvaz, Kayadibi, Karaburun ve Göynük köyü yollarına ulaşımı sağlayan köprü sel nedeniyle yıkıldı. 

Yolun ulaşıma açılabilmesi için yıkılan köprüde çalışmalar devam ediyor. 


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