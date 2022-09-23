Selahattin Demirtaş neden saçını kazıttı? Selahattin Demirtaş neyi protesto ediyor?

23 Eylül 2022 Cuma, 16:54

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve görevden alınarak yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezaevinde saçını kazıtması gündem oldu. İşte, Selahattin Demirtaş'ın saç kazıtma nedeni...

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN SAÇINI KAZITTI?

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, kendisine yöneltilen ‘kamu görevlisine karşı alenen hakaret’ suçlaması nedeniyle bugün Küçükçekmece 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya katıldı. Demirtaş duruşmada Edirne F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulundu. Demirtaş’ın görüntülerde saçlarını kazıttığı görüldü.

NEDENİNİ BAŞAK DEMİRTAŞ AÇIKLADI

Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından, “Selahattin ile Selçuk Hoca, İran'da saçının bir bölümü açık diye gözaltına alınıp katledilen Mahsa Amini'nin katledilmesini protesto etmek ve İran'daki direnişe destek vermek üzere saçlarını kazıttılar” dedi.

NE OLMUŞTU?

Tahran'da 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ve dünyada infiale yol açtı.

Mahsa Amini, 13 Eylül'de Tahran’ı ziyareti sırasında “kıyafet kurallarına uymadığı” gerekçesiyle “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınmış ve aynı gün aniden fenalaşarak bilincini yitirmişti. Polis, üç gün komada kaldıktan sonra 16 Eylül’de hastanede öldüğü açıklanan kadının bir “kalp rahatsızlığı yaşadığını” savunurken, aktivistler Amini’nin darp edildiğini ve başına aldığı darbeler yüzünden öldüğünü belirttiler.

Masha Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başta İran'ın başkenti Tahran olmak üzere ülke çapında eylemler başladı. Gösterilerde 6 gün geride kalırken, İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre, ülkede en az 31 kişi eylemlerde yaşamını yitirdi. Öte yandan, dünyada birçok kişi genç kadının ölümü üzerine protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Sosyal medyada ise Amini'nin ölümü üzerine kadınlara yaşatılan baskı ve kısıtlayıcı düzen eleştirelerek, gündem oldu.