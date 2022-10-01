Şelale ziyaretinde ağaç devrilmesiyle 2 kişinin ölümüne soruşturma
Sinop'ta, 70 hektarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda ağacın devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda 2 gün önce bazı ziyaretçilerin üzerine henüz belirlenemeyen nedenle ağaç devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağaç altında kalan Yaşar Pendik (45) ile Elvan Sümer'in (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Elvan Sümer'in yaralanan eşi İsmail Sümer (57) de ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinop'ta okuyan çocuklarını görmek için kent gelen Pendik ile Sümer'in cansız bedenleri, işlemleri sonrası memleketleri Denizli'ye gönderildi. Yürüyüş yolu üzerindeki kuruyan ağaçların kesilmediği, bu nedenle ihmal olduğu iddia edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Öte yandan idari soruşturma başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nce 70 hektarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda risk taşıyan başka ağaçlar olup olmadığı araştırılıyor.
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