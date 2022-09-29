Sinop'ta şelale ziyaretinde ağaç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sinop'taki Tatlıca Şelaleleri'nde gezen ziyaretçilerin üzerine ağaç devrildi. Olayda, Yaşar Pendik ve Elvan Sümer hayatlarını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

DHA
29 Eylül 2022 Perşembe, 16:20
Sinop'ta şelale ziyaretinde ağaç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri'nde gezinti yapan ziyaretçilerin üzerlerine, saat 13.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle ağaç devrildi.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde ağaç gövdesinin altında kalan Yaşar Pendik ve Elvan Sümer'in olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Ağacın devrilmesiyle yaralanan İsmail Sümer de ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcılık incelemesinin ardından 2 kişinin cansız bedenleri, hastane morguna görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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