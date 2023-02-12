Selçuk Tepeli'den GSM operatörlerine tepki: Fatura gönderiyor yıkılmış eve, siz gerizekalı mısınız!

"Dünyanın en yavaş internetini, dünyanın en pahalı faturalarıyla kullanmaya çalışıyoruz. Bir sürü saçma sapan reklam, bir sürü sefa içinde adam. Zor zaman diyoruz, destek olalım, dayanışma içinde olalım diyoruz. Arkadaş, bunun bir faydası oluyor mu? Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Ya siz gerizekalı mısınız!"