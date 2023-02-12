Selçuk Tepeli'den GSM operatörlerine tepki: Fatura gönderiyor yıkılmış eve, siz gerizekalı mısınız!

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, GSM operatörlerine canlı yayında tepki gösterdi. Tepeli "Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Siz gerizekalı mısınız?" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 20:39
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde operatör şirketleri tepkilerin odağında. Maddi manevi açıdan destek sağlansa da yaşanan iletişim sorunları nedeniyle tüm operatörler sınıfta kaldı. 

FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli, GSM operatörlerine canlı yayında tepki gösterdi. 

Tepeli, "Bu servis sağlayıcıları insanlara, evlerine fatura gönderiyorlar. Bir de utanmadan faturaları erteliyorlar. Ortada ev yok, ödeyebilecek kimse de yok. Bunlar gönderiyorlar. Sonra bu utanmazlığın farkına varıyorlar, insanlar tepki gösteriyor. Sonra da özür diliyorlar. Kardeşim, o işi yapmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"YA SİZ GERİZEKALI MISINIZ"

Tepeli, açıklamasının devamında şunları kaydetti: 

"Dünyanın en yavaş internetini, dünyanın en pahalı faturalarıyla kullanmaya çalışıyoruz. Bir sürü saçma sapan reklam, bir sürü sefa içinde adam. Zor zaman diyoruz, destek olalım, dayanışma içinde olalım diyoruz. Arkadaş, bunun bir faydası oluyor mu? Utanmadan fatura gönderiyor adam yıkılmış eve, enkaz altında belki ceset var hala. Ya siz gerizekalı mısınız!" 


FOX TV Selçuk Tepeli gsm

İlgili Haberler

AKP'li ZONSİAD Başkanı Selçuk Tepeli'yi 'kınadı', 'Valimizin yanındayız' dedi

AKP'li ZONSİAD Başkanı Selçuk Tepeli'yi 'kınadı', 'Valimizin yanındayız' dedi
Selçuk Tepeli'den Edip Akbayram tepkisi: Konseri iptal ediyorsun, Zonguldak Valisi kim ya!

Selçuk Tepeli'den Edip Akbayram tepkisi: Konseri iptal ediyorsun, Zonguldak Valisi kim ya!
RTÜK 'ihmal' çıkardı: FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası!

RTÜK 'ihmal' çıkardı: FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası!

En Çok Okunan Haberler