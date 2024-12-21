Selçuk'ta RES tepkisi: 'Toplanacak zeytin kalmayacak'

Yayınlanma: 21.12.2024 - 16:01

Güncelleme: 21.12.2024 - 16:02

Efes Selçuk'ta, Acarlar Köyü Çatalsan Tepe Mevkii ve Kuşadası ilçe sınırlarında yer alan mevcut santrallerin kapasitesinin artırılması ve yerlerinin değişikliği sebebiyle bir kez daha gündeme gelen RES’e karşı ilçe sakinleri ve çevre örgütleri 24 Aralık Salı günü saat 12.30’da köy meydanında projeye dur demeye hazırlanıyor.

Selçuk Belediyesi, Selçuk Efes Kent Konseyi ve çevre örgütleri proje için bilgilendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda Sultaniye ve Acarlar Köyü arasında bulunan 8 tribünün 10’a çıkartılması ve mevcut tribünlerin gücünün artırılarak alana entegre edilmesini kapsayan projenin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri üzerine konuşuldu.

Köy halkı RES istemediklerini dile getirirken Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, “Bu projeden tarım topraklarımız, bitkilerimiz ve insanlarımız zarar görecek. Bu nedenle Acarlar başta olmak üzere Selçuk’ta yaşayan tüm yurttaşlarımızı projeyi hazırlayan mühendislik firmasının bilgilendirme toplantısına karşı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine usulüne uygun bir tutanak hazırlanması için 24 Aralık Salı günü saat 12.30’da köy meydanımızda olmaya davet ediyorum. Herkes o gün zeytinini, işini bıraksın. Çünkü bu tribünlerin sayısı ve gücü artırılırsa toplanacak zeytin ağaçlarımız kalmayacak” dedi.