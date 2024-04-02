Selçuk’un kadın başkanı zaferini ‘zeybek’le kutladı

İzmir’in Selçuk ilçesinde kazanan CHP’nin adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, zaferini zeybek oynayarak kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:24
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Türkiye bir yerel seçim sürecini geride bıraktı. 

İzmir'in Selçuk ilçesinde CHP'nin adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, yüzde 34.92 oy oranıyla ilçeyi kazandı. 

Kesin olmayan sonuçlara göre ilçede seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel, zaferini zeybek oynayarak kutladı. 


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