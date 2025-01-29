Selim Köse Apartmanı davasında 2 yıl sonra ilk duruşma: 'Bekleyemeyecek kadar öfkeliyiz'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:12

Güncelleme: 29.01.2025 - 16:49

Antakya'nın Odabaşı Mahallesinde bulunan Selim Köse Apartmanı depremde yıkılmış ve 43 kişiye mezar olmuştu.

Binaya ilişkin davanın ilk duruşması yaklaşık 2 yıl sonra cuma günü Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 09.30'da görülecek.

Duruşma öncesi avukatlar ve kayıp yakınları bugün Manisa Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Manisa Baro Başkanı Av. Sevgi Başak Yeşil Malay ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu basın açıklamasında metni okuyan kayıp yakını, dava avukatı ve Çevre, Şehircilik ve Afet Komisyonu Başkan Yardımcısı Seda Mutaf, Selim Köse Apartmanı'nda en küçüğü 6 aylık bir bebek, en büyüğü 10 yaşında olan 14'ü çocuk, 43 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

‘ÖDÜL GİBİ CEZALAR’

Ülkede bir cezasızlık gerçeği olduğuna dikkat çeken Mutaf, “Yaşadığımız her olayda görüyoruz ki, Türkiye'de bir 'cezasızlık' gerçeği var. 1999 Gölcük, 2003 Bingöl, 2011 Van, 2020 İzmir depremlerinde bina sahipleri, müteahhitler, mühendisler ve fenni mesuller ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olmak’tan yargılandı. Ancak ya birçoğu beraat etti, birçoğu ödül gibi cezalar aldı birçoğu da zamanaşımından faydalandı. 6 Şubat deprem davalarında da birçok sanık tutuksuz yargılanırken, sorumlu olan bazı firari sanıklar ‘hâlâ" aranıyor. Gelinen bu noktada bir kez daha görüyoruz ki; Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmuş durumda” ifadelerini kullandı.

‘EVRAK KAYIP’

İki gün önce Bursa'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremi anımsatan Mutaf, “Bir sonraki deprem felaketi ne zaman gerçekleşecek bilmiyoruz. Biz artık bir sonraki felaketi bekleyemeyecek kadar öfkeliyiz” dedi.

‘TUTUKLU SANIK YOK’

Yargılaması başlamış birçok deprem davasında olduğu gibi Selim Köse Apartmanı'nda da statik raporlara ve projelere, ‘evraklar kayıp olduğu için’ gerekçesiyle ulaşamadıklarını söyleyen Mutaf, sözlerine şöyle devam etti:

"1 yıl boyunca, 6 yıllık bir bina olan Selim Köse Apartmanı'nın yapımı için gerekli hesapların, zemin etüdünün, statik rapor ve hesaplarının bulunması için mücadele ettik. 5 Eylül 2024 tarihli Karadeniz Teknik Üniversitesi bilirkişi raporu ile yargılanan sanıkların tamamı hakkında asli kusur; belediye görevlileri hakkında ise tali kusur verilmiş, ancak geçtiğimiz 2 yılda dosyada tutuklu yargılanan hiçbir sanık bulunmaması da aynı hukuksuzluğun ve adaletsizliğin mevcudiyetinin örneğidir.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Depremde sevdiklerini kaybeden, evsiz kalan, hayatları altüst olan binlerce insanın adalet arayışı devam ediyor! Hukukun gereği sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm herkesi bu sürecin takipçisi olmaya, hukuksuzluklara karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz.”