Selvi Kılıçdaroğlu: Hiçbir annenin evladı adına endişe etmediği bir gelecek çok yakın!
Çatalca'da kadın ve çocukları ziyaret eden Selvi Kılıçdaroğlu, “Hiçbir annenin evladı adına endişe etmediği bir gelecek çok yakın, buna yürekten inanıyorum. Bahçelerimizden umut biçeceğiz” dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Çatalca ilçesinde kadınları ve çocukları ziyaret etti.
"BAHÇELERİMİZDEN UMUT BİÇECEĞİZ"
Ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Çatalca köylerinde toprağı emeğiyle bereketlendiren kadınlarla bir araya geldim; çocuklarımızla sohbet ettim. Hiçbir annenin evladı adına endişe etmediği bir gelecek çok yakın, buna yürekten inanıyorum. Bahçelerimizden umut biçeceğiz."
Bugün Çatalca köylerinde toprağı emeğiyle bereketlendiren kadınlarla bir araya geldim; çocuklarımızla sohbet ettim. Hiçbir annenin evladı adına endişe etmediği bir gelecek çok yakın, buna yürekten inanıyorum. Bahçelerimizden umut biçeceğiz. pic.twitter.com/67McMR5QTK— Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) April 15, 2023
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