Selvi Kılıçdaroğlu, torunlarıyla fotoğrafını paylaştı: Türkiye’nin bütün çocukları bizim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, torunları ile çekilmiş bir fotoğrafını “Bizim torunlar. Türkiye’nin bütün çocukları bizim. Onlar söz konusu olunca siyaset falan kalmaz” ifadeleriyle paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:34
Selvi Kılıçdaroğlu, torunlarıyla fotoğrafını paylaştı: Türkiye’nin bütün çocukları bizim!
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, torunları ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN BÜTÜN ÇOCUKLARI BİZİM"

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Bizim torunlar. Türkiye’nin bütün çocukları bizim. Onlar söz konusu olunca siyaset falan kalmaz. Allah hepsini nazarlardan korusun.” 


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