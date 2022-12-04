Selvi Kılıçdaroğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Cuhmuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Selvi Kılıçdaroğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Nazlıaka'nın, CHP'nin dünkü vizyon belgesi toplantısında Selvi Kılıçdaroğlu'nun basına gözü kapalı olarak yansıyan fotoğrafına ilişkin olarak yaptığı açıklama şu şekilde:
"Genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesi önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce tedavi uygulandı kendisine, serum verildi. Hatta bu nedenle 11 dakika kadar geç başladı. Genel Başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi.
Solanda konuşmalar yapılırken bir anlık Selvi Hanımın gözünü kapatmasını yandaş medya müthiş bir malzemeye dönüştürmüş ve ana gündem maddesi haline getirmiştir. Bu son derece utanç verici. Ayrıca Selvi Hanım sonrasında bir test yaptırdı. Bunu paylaşmak zorunda kalmış olmak çok utanç verici ama kendisinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Buradan Selvi Hanıma ve Kılıçdaroğlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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