Kılıçdaroğlu’nun yeni danış Jeremy Rifkin kimdir, nereli?
CHP’nin bugün açıklayacağı vizyon belgesi kapsamında oluşturulan ikinci Yüzyıla Çağrı Grubu'nda ABD’li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin de yer alıyor. Jeremy Rifkin kimdir, nereli? Jeremy Rifkin kitapları nelerdir?
CHP lideri Kemla Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması"nın açılışında yaptığı konuşmada, Jeremy Rifkin'den "yeni endüstriyel dönüşüm başdanışmanım" diye bahsetti.
JEREMY RİFKİN KİMDİR?
Jeremy Rifkin, Amerikalı ekonomik ve sosyal kuramcı, yazar, konuşmacı, siyasi danışman ve aktivisttir. Bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, iş gücü, toplum ve çevre üzerindeki etkisi hakkında yirmi iki kitap yazmıştır. Küresel ekonomik kriz, enerji güvenliği ve iklim değişikliğinin zorluğunu ele alan uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik planı olan "Üçüncü Sanayi Devrimi"nin baş mimarıdır.
Jeremy Rifkin, 26 Ocak 1945 tarihinde Colarado'da dünyaya geldi. 1967'de Pennsylvania Üniversitesi'nden mezun oldu. 1968 yılında Tufts Üniversitesi'ndeki Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'na gitti. 1973'te Rifkin , Boston Limanı'nda Boston Çay Partisi'nin 200. Yıldönümü anma töreninde petrol şirketlerine karşı kitlesel bir protesto düzenledi. Aktivistler boş petrol varillerini Boston Limanı'na boşaltırken protestoya binlerce kişi katıldı. 1977'de Ted Howard ile çevre, ekonomi ve iklim değişikliği ile ilgili hem ulusal hem de uluslararası kamu politikası konularında aktif olan Foundation on Economic Trends'i (FOET) kurdu, Rifkin, 2015 yılında Belçika'daki Hasselt Üniversitesi'nden ve Liege Üniversitesi'nden fahri doktora aldı. Jeremy Rifkin, iklim değişikliğini ele alma konusundaki çalışmaları nedeniyle Aralık 2020'de 13. Alman Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu. Jeremy Rifkin Almanya Eski Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e endüstri ve sanayi teknolojileri danışmanlığı yaptı.
JEREMY RİFKİN KİTAPLARI
1973 Amerikan Tarzı Devrim Nasıl Yapılır: İki Yüzüncü Yıl Bildirgesi
1975 Sağduyu II: Kurumsal Tiranlığa Karşı Dava
1977 Kendi İşinin Sahibi Ol: Çalışan Amerikalılar İçin Ekonomik Demokrasi
1977 Tanrı'yı ??Kim Oynamalı? Hayatın Yapay Yaratılışı ve İnsan Irkının Geleceği İçin Anlamı
1978 Kuzey Yeniden Yükselecek: 1980'lerde Emeklilik, Politika ve Güç
1979 Yükselen Düzen: Kıtlık Çağında Tanrı
1980 Entropy: A New World View
1983 Algeny: A New Word
1985 Declaration of a Heretic
1987 Zaman Savaşları: İnsanlık Tarihindeki Birincil Çatışma
1990 The Green Lifestyle Handbook: 1001 Ways to Heal the Earth
1991 Biyosfer Politikası: Yeni Bir Yüzyıl İçin Yeni Bir Bilinç
1992 Beyond Beef: Sığır Kültürünün Yükselişi ve Düşüşü
1992 Yeşil Oy Vermek: 90'larda Siyasi Seçimler Yapmak İçin Eksiksiz Çevre Rehberiniz
1995 İşin Sonu: Küresel İşgücünün Düşüşü ve Pazar Sonrası Dönemin Şafağı
1998 Biyoteknoloji Yüzyılı: Geni Kullanmak ve Dünyayı Yeniden Oluşturmak
2000 Erişim Çağı: Hayatın Tümünün Ücretli Bir Deneyim Olduğu Yeni Hiperkapitalizm Kültürü
2002 Hidrojen Ekonomisi: Dünya Çapında Enerji Ağının Oluşturulması ve Yeryüzündeki Gücün Yeniden Dağıtılması
2004 Avrupa Rüyası: Avrupa'nın Gelecek Vizyonu Nasıl Sessizce Amerikan Rüyasını Gölgede Bırakıyor
2010 Empatik Medeniyet: Krizdeki Bir Dünyada Küresel Bilince Giden Yarış
2011 Üçüncü Sanayi Devrimi: Yanal Güç Enerjiyi, Ekonomiyi ve Dünyayı Nasıl Dönüştürüyor
2014 Sıfır Marjinal Maliyetli Toplum: Nesnelerin interneti, işbirlikçi müşterekler ve kapitalizmin tutulması
2019 Yeşil Yeni Anlaşma: Fosil Yakıt Uygarlığı 2028'e Kadar Neden Çökecek ve Dünya'da Hayatı Kurtarmak İçin Cesur Ekonomik Plan ,
2022 The Age of Resilience: Reimagining Existence on a Rewilding Earth
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