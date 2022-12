Kılıçdaroğlu’nun yeni danış Jeremy Rifkin kimdir, nereli?

03 Aralık 2022 Cumartesi, 16:59

CHP lideri Kemla Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması"nın açılışında yaptığı konuşmada, Jeremy Rifkin'den "yeni endüstriyel dönüşüm başdanışmanım" diye bahsetti.

JEREMY RİFKİN KİMDİR?

Jeremy Rifkin, Amerikalı ekonomik ve sosyal kuramcı, yazar, konuşmacı, siyasi danışman ve aktivisttir. Bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, iş gücü, toplum ve çevre üzerindeki etkisi hakkında yirmi iki kitap yazmıştır. Küresel ekonomik kriz, enerji güvenliği ve iklim değişikliğinin zorluğunu ele alan uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik planı olan "Üçüncü Sanayi Devrimi"nin baş mimarıdır.

Jeremy Rifkin, 26 Ocak 1945 tarihinde Colarado'da dünyaya geldi. 1967'de Pennsylvania Üniversitesi'nden mezun oldu. 1968 yılında Tufts Üniversitesi'ndeki Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'na gitti. 1973'te Rifkin , Boston Limanı'nda Boston Çay Partisi'nin 200. Yıldönümü anma töreninde petrol şirketlerine karşı kitlesel bir protesto düzenledi. Aktivistler boş petrol varillerini Boston Limanı'na boşaltırken protestoya binlerce kişi katıldı. 1977'de Ted Howard ile çevre, ekonomi ve iklim değişikliği ile ilgili hem ulusal hem de uluslararası kamu politikası konularında aktif olan Foundation on Economic Trends'i (FOET) kurdu, Rifkin, 2015 yılında Belçika'daki Hasselt Üniversitesi'nden ve Liege Üniversitesi'nden fahri doktora aldı. Jeremy Rifkin, iklim değişikliğini ele alma konusundaki çalışmaları nedeniyle Aralık 2020'de 13. Alman Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu. Jeremy Rifkin Almanya Eski Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e endüstri ve sanayi teknolojileri danışmanlığı yaptı.

JEREMY RİFKİN KİTAPLARI

1973 Amerikan Tarzı Devrim Nasıl Yapılır: İki Yüzüncü Yıl Bildirgesi

1975 Sağduyu II: Kurumsal Tiranlığa Karşı Dava

1977 Kendi İşinin Sahibi Ol: Çalışan Amerikalılar İçin Ekonomik Demokrasi

1977 Tanrı'yı ??Kim Oynamalı? Hayatın Yapay Yaratılışı ve İnsan Irkının Geleceği İçin Anlamı

1978 Kuzey Yeniden Yükselecek: 1980'lerde Emeklilik, Politika ve Güç

1979 Yükselen Düzen: Kıtlık Çağında Tanrı

1980 Entropy: A New World View

1983 Algeny: A New Word

1985 Declaration of a Heretic

1987 Zaman Savaşları: İnsanlık Tarihindeki Birincil Çatışma

1990 The Green Lifestyle Handbook: 1001 Ways to Heal the Earth

1991 Biyosfer Politikası: Yeni Bir Yüzyıl İçin Yeni Bir Bilinç

1992 Beyond Beef: Sığır Kültürünün Yükselişi ve Düşüşü

1992 Yeşil Oy Vermek: 90'larda Siyasi Seçimler Yapmak İçin Eksiksiz Çevre Rehberiniz

1995 İşin Sonu: Küresel İşgücünün Düşüşü ve Pazar Sonrası Dönemin Şafağı

1998 Biyoteknoloji Yüzyılı: Geni Kullanmak ve Dünyayı Yeniden Oluşturmak

2000 Erişim Çağı: Hayatın Tümünün Ücretli Bir Deneyim Olduğu Yeni Hiperkapitalizm Kültürü

2002 Hidrojen Ekonomisi: Dünya Çapında Enerji Ağının Oluşturulması ve Yeryüzündeki Gücün Yeniden Dağıtılması

2004 Avrupa Rüyası: Avrupa'nın Gelecek Vizyonu Nasıl Sessizce Amerikan Rüyasını Gölgede Bırakıyor

2010 Empatik Medeniyet: Krizdeki Bir Dünyada Küresel Bilince Giden Yarış

2011 Üçüncü Sanayi Devrimi: Yanal Güç Enerjiyi, Ekonomiyi ve Dünyayı Nasıl Dönüştürüyor

2014 Sıfır Marjinal Maliyetli Toplum: Nesnelerin interneti, işbirlikçi müşterekler ve kapitalizmin tutulması

2019 Yeşil Yeni Anlaşma: Fosil Yakıt Uygarlığı 2028'e Kadar Neden Çökecek ve Dünya'da Hayatı Kurtarmak İçin Cesur Ekonomik Plan ,

2022 The Age of Resilience: Reimagining Existence on a Rewilding Earth