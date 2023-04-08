Selvi Kılıçdaroğlu: Pek çok sorunun çözümü aslında tek bir yerde!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 15:39

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 15:39

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"ORTAK NOKTAMIZ, ŞEFKATE İHTİYAÇ DUYMAMIZ"

Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunlaır kaydetti:

“Ben pek çok sorunumuzun çözümünün aslında tek bir yerde olduğunu görüyorum. İnsanımızın şefkate ihtiyacı var. Dünya görüşümüz, yaşam tarzımız ne olursa olsun ortak noktamız, hepimizin sadece biraz şefkate ihtiyaç duyması bu ülkede. Birazcık daha şefkate…”