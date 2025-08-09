Cumhuriyet Gazetesi Logo
Semih Yalçın'dan dikkat çeken açıklama... MHP'de Öcalan krizi mi yaşanıyor?

Semih Yalçın'dan dikkat çeken açıklama... MHP'de Öcalan krizi mi yaşanıyor?

9.08.2025 15:47:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Semih Yalçın'dan dikkat çeken açıklama... MHP'de Öcalan krizi mi yaşanıyor?

'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nın ilkinin düzenlendiği Erzurum'da konuşan MHP'li Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye hamlesini MHP ile PKK arasında işbirliği gibi yansıtma ve MHP Liderini bölücübaşıyla aynı safta gösterme hadsizliği de aynı alçak ve sefil zihniyetin ürünüdür" açıklamasında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda, parti tarafından düzenlenen 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nın ilki, Erzurum'da 'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' temasıyla yapıldı.

Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki Erzurum bölge toplantısına; Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

"MHP LİDERİNİ BÖLÜCÜBAŞI İLE AYNI SAFTA GÖSTERME HADSİZLİĞİ..."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı konuşma ise, dikkat çekti.

"Ortada ne bölücü terör örgütü ne de bölücübaşı kalacak" diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye hamlesini MHP ile PKK arasında iş birliği gibi yansıtma ve MHP liderini bölücübaşı ile aynı safta gösterme hadsizliği de aynı alçak ve sefil zihniyetin ürünüdür. Oysa Terörsüz Türkiye projesi tamamen hayata geçip toplumsal bütünlük ve kucaklaşma gerçekleşirse, ortada ne bölücü terör örgütü ne de bölücübaşı kalacaktır. 

TBMM çatısı altında, bölücü terör örgütünü temsil edenler ile bir arada siyaset yapmaya itiraz etmeseler de mangalda kül bırakmayan, halkın gündemi yerine havai kürsü pehlivanlığını tercih eden İP gibi partilerin sözcüleri, kendilerini kandırmaktan öteye geçemeyeceklerdir. Türk milleti; algı oyunlarına kapılmayacak, yalancı pehlivanların naralarına prim vermeyecek kadar basiretli ve zekidir. Türkiye'de haklıyı haksız, doğruyu eğri, beyazı kara göstermeye çalışan siyaset ve muhalefet anlayışı milletten dönecektir. Türk milleti; en adil, en doğru hakemdir. Allah, haklılar için ne güzel vekildir."

İlgili Konular: #MHP #Abdullah Öcalan #pkk

İlgili Haberler

MHP'de istifa depremi... Pazaryeri'nde iki meclis üyesi partiden ayrıldı!
MHP'de istifa depremi... Pazaryeri'nde iki meclis üyesi partiden ayrıldı! Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde MHP'li Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Uzun ve Selçuk Sibir, partilerinden istifa etti. MHP İl Başkanı İbrahim Bağ da, istifa eden meclis üyelerini ittifak protokolüne aykırı hareket etmekle suçladı.
MHP’nin ‘9 bölge 81 il’ afişi tartışma yarattı: ‘Eyaletlere mi hazırlık’ sorusuna ‘dokuz ışık’ doktrini ile yanıt
MHP’nin ‘9 bölge 81 il’ afişi tartışma yarattı: ‘Eyaletlere mi hazırlık’ sorusuna ‘dokuz ışık’ doktrini ile yanıt MHP, “açılım” süreci kapsamında Türkiye genelinde mitingler düzenleyeceğini “9 bölge 81 ilde, Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” ifadelerine yer verdiği reklam panosuyla duyurdu. Cumhuriyet’in konuştuğu MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yakın isimler “Numeroloji takıntısı” derken, bazı isimler de MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in “9 Işık’ doktrinine işaret etti.
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Türkiyeli' çıkışı
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Türkiyeli' çıkışı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Türkiyeli” ifadesinin 1938’de tarihe karıştığını belirten bir çıkışta bulundu.