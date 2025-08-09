Semih Yalçın'dan dikkat çeken açıklama... MHP'de Öcalan krizi mi yaşanıyor?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda, parti tarafından düzenlenen 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nın ilki, Erzurum'da 'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' temasıyla yapıldı.

Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki Erzurum bölge toplantısına; Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

"MHP LİDERİNİ BÖLÜCÜBAŞI İLE AYNI SAFTA GÖSTERME HADSİZLİĞİ..."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yaptığı konuşma ise, dikkat çekti.

"Ortada ne bölücü terör örgütü ne de bölücübaşı kalacak" diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye hamlesini MHP ile PKK arasında iş birliği gibi yansıtma ve MHP liderini bölücübaşı ile aynı safta gösterme hadsizliği de aynı alçak ve sefil zihniyetin ürünüdür. Oysa Terörsüz Türkiye projesi tamamen hayata geçip toplumsal bütünlük ve kucaklaşma gerçekleşirse, ortada ne bölücü terör örgütü ne de bölücübaşı kalacaktır.

TBMM çatısı altında, bölücü terör örgütünü temsil edenler ile bir arada siyaset yapmaya itiraz etmeseler de mangalda kül bırakmayan, halkın gündemi yerine havai kürsü pehlivanlığını tercih eden İP gibi partilerin sözcüleri, kendilerini kandırmaktan öteye geçemeyeceklerdir. Türk milleti; algı oyunlarına kapılmayacak, yalancı pehlivanların naralarına prim vermeyecek kadar basiretli ve zekidir. Türkiye'de haklıyı haksız, doğruyu eğri, beyazı kara göstermeye çalışan siyaset ve muhalefet anlayışı milletten dönecektir. Türk milleti; en adil, en doğru hakemdir. Allah, haklılar için ne güzel vekildir."