Şener Üşümezsoy'dan İstanbul'da hissedilen deprem sonrası açıklama: 'Ana fay üzerinde değil'

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.08'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hafif şekilde hissedilen sarsıntının ardından gözler bölgedeki fay hatlarına çevrildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 7,96 kilometre olarak ölçüldü.

Depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının ana Marmara Fayı veya kamuoyunda “Adalar Fayı” olarak bilinen hat üzerinde gerçekleşmediğini ileri sürdü.

'DEPREM İKİNCİL FAY KOLLARINDA MEYDANA GELDİ'

Üşümezsoy, depremin 1999 Gölcük Depremi sonrasında ikincil fay kollarında meydana gelen gerilme değişimleriyle ilişkili olduğunu savundu.

Sarsıntının yaklaşık 1 kilometrekarelik küçük bir fay düzlemindeki kırılmadan kaynaklandığını belirten Üşümezsoy, bu tür tali fay kollarının büyük deprem üretme potansiyeline sahip olmadığını öne sürdü.

Üşümezsoy, 1999 depreminde ana fay hattının kırılmasıyla biriken gerilimin boşaldığını, ikincil fay kollarında ise daha küçük ölçekli hareketliliklerin yaşanabileceğini ifade etti.

İSTANBUL'DA NEDEN HİSSEDİLDİ?

Depremin İstanbul'un özellikle Kartal ve Tuzla çevresinde, Anadolu Yakası'nın kıyı kesimlerinde hissedilmesini de değerlendiren Üşümezsoy, bunun kuzeye ve Tuzla yönüne uzanan ikincil ve verev fay kollarıyla ilişkili olabileceğini söyledi.

Üşümezsoy, söz konusu sarsıntının ana fay hattındaki büyük ölçekli bir kırılmadan kaynaklanmadığı görüşünü yineledi.

'ADALAR FAYI ÖLÜ BİR FAYDIR'

Adalar Fayı'nda büyük deprem beklentisine ilişkin de konuşan Üşümezsoy, bu beklentinin bilimsel temelinin bulunmadığını ileri sürdü.

Adalar çevresinde hareketlilik gösteren fayların ana fay niteliğinde olmadığını savunan Üşümezsoy, bunların ana fayla kesişen küçük tali kollar olduğunu belirtti.

Üşümezsoy, “Adalar Fayı ölü bir faydır” görüşünü dile getirerek, bölgedeki küçük ölçekli sarsıntıların büyük bir depremin habercisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.