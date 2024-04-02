'Seni mermi manyağı yaparım' demişti: Ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı

Kocaeli’nde bebek arabasının katlanmaması üzerine çıkan tartışmada 4 kadın yolcu ile bir aylık bebeği araçtan indiren özel halk otobüsü şoförünün ehliyetine el konulup, aracının bağlandığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:43
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Kocaeli’nde özel halk otobüsüne 1 aylık bebek ve bebek arabasıyla binen 4 kadına sürücü, arabayı katlamaları uyarısında bulundu.

İddiaya göre, kadınların bebek arabasının katlanmadığını söylemesi üzerine sürücü A.K. kadınları boş olan araçtan indirdi. Bu sırada şoför ve kadınlar arasında tartışma çıktı.

Kadınların hakarete maruz kaldığını gören yurttaşlar ise bu anları kayda aldı. Yurttaş kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü A.K.’nın kadınların arkasından, "Yürü" diye bağırdığı, ardından ise poz vererek, "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek yurttaşlarla alay ettiği duyuluyor. 

"BAYILTANA KADAR DÖVECEĞİM" 

Olayı öğrenen bebeğin babası ise otobüsün önünü keserek sürücüyü tehdit etti. Bu anlar da kameraya yansıdı.

Görüntüde şahsın, "Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun" diyerek otobüs şoförünü tehdit ettiği, şoförün ise "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım" diyerek karşılık verdiği duyuluyor. 

Daha öncede benzer olaylarla karıştığı ve yolcuların tepkisine sebep olduğu iddia edilen özel halk otobüsü şoförü A.K.’nın ehliyetine el konulduğu ve aracının bağlandığı öğrenildi.


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