Serdar Ortaç: Ben ölünce anlayacaksınız

28 Ekim 2022 Cuma, 17:12

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Ataşehir'de konser verdi.

Ortaç sahnede, “Şükürler olsun ki artık sağlığım yerine geldi, keyfimde yerinde bu gece birlikte unutulmaz bir gece şahitlik edeceğiz” dedi.

Birçok şarkının bestekarı olan Serdar Ortaç “Ben ölünce değerimi anlayacaksınız, o zaman diyeceksiniz ki bu adam bu şarkıları nasıl yazmış” dedi.

Serdar Ortaç, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.