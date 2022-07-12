Serinlemek için baraj göletine giren Fatma, boğuldu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde serinlemek için Kayacık Baraj Göleti'ne giren Suriye uyruklu Fatma Asfour (16) boğularak yaşamını yitirdi.

DHA
12 Temmuz 2022 Salı, 11:11
Serinlemek için baraj göletine giren Fatma, boğuldu
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Oğuzeli ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde ailesi ile piknik yapmak için Kayacık Baraj Göleti'ne giden Fatma Asfour, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan Fatma'yı göremeyen ailesi, 112 Acil Merkezi'nden yardım istedi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbarla bölgeye AFAD ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette arama yapan dalgıçlar, Fatma'nın cansız bedenine ulaşıldı.

İncelemenin ardından Fatma Asfour'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı


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