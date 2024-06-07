Serinlemek için su kanalına girdi... Yaşamını yitirdi!
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tarlada çalıştığı esnada serinlemek için su kanalına giren yabancı uyruklu 17 yaşındaki Semur Hamudi’nin cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu bulundu.
Olay, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsal Gözlühüyük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, su kanalı yanında bulunan tarlada yakınlarıyla beraber çalışan 17 yaşındaki Semur Hamudi, serinlemek için kanala girdi.
Kısa sürede gözden kaybolan Semur Hamudi’nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kanalda kaybolan Semur Hamidi’nin cansız bedeni, AFAD, jandarma ve sualtı arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu bulunarak sudan çıkarıldı.
Cenaze, olay yerinden tamamlanan işlemlerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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