'Ses analizi' ile deşifre edilen dolandırıcılara operasyon: 7 gözaltı

Diyarbakır ve İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen “akort” operasyonuyla ses analiziyle deşifre edilen telefon dolandırıcıları gözaltına alınırken, 7 şüpheli Diyarbakır’a getirildi.

İHA
Yayınlanma: 11.06.2023 - 09:05
'Ses analizi' ile deşifre edilen dolandırıcılara operasyon: 7 gözaltı
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Çağrı merkezi gibi, “operasyon yapılacak”, “paralarınızın seri numarası alınacak”, “hesabınızı FETÖ ele geçirdi”, “adınıza hesaplar açıldı”, “örgüt adınıza kimlik çıkarttı” yöntemleriyle yurttaşları ikna edip paralarını alan şebeke, polisin ses analiziyle yakayı ele verdi.

İki ay boyunca yapılan teknik takip sonunda Diyarbakır ve İstanbul merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon yapıldı. 7 şüpheli gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirildi.

Aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi. Şüpheliler; Ö.G., E.K., İ.E., H.D., Y.A., A.B., ve A.Ö. dört günlük ek gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilecek.


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