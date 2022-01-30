SES Ankara Şubesi'nden Bakan Koca'ya tepki: "Bakan 'bu ölümlere alışın' demeye çalışıyor"
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız" sözlerine tepki gösterdi. SES Ankara Şubesi, "Bakan ‘bu ölümlere alışın’ demeye çalışıyor" açıklamasını yaptı.
Koronavirüs salgınında, Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye’de vaka sayıları rekor seviyede seyrederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil” iddiasında bulunmuştu.
Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşmuştu.
"Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil” diyen Koca, “Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı” ifadelerini kullanmıştı.
"BAKAN 'BU ÖLÜMLERE ALIŞIN' DEMEYE ÇALIŞIYOR"
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Bakan Koca'nın bu paylaşımına bugün yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.
SES Ankara Şube'nin açıklaması şöyle:
- Bakan, ‘Gripten, bugün açıklanan Covid kaynaklı ölümlerden daha fazla kişi ölüyor’ diyor. 2022 yılında ölümler 150'nin üstünde seyrederken 2020 yılında günlük ortalama açıklanan ölüm sayısı 75'ti. Bakanın açıklamaları ya o dönemki verilerin bizlerin ifade ettiği gibi gizlendiğinin itirafı ya da Bakan ‘bu ölümlere alışın’ demeye çalışıyor.
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