SES Ankara Şubesi'nden Bakan Koca'ya tepki: "Bakan 'bu ölümlere alışın' demeye çalışıyor"

30 Ocak 2022 Pazar, 17:12

Koronavirüs salgınında, Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye’de vaka sayıları rekor seviyede seyrederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil” iddiasında bulunmuştu.

Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşmuştu.

"Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil” diyen Koca, “Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

"BAKAN 'BU ÖLÜMLERE ALIŞIN' DEMEYE ÇALIŞIYOR"



Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Bakan Koca'nın bu paylaşımına bugün yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

SES Ankara Şube'nin açıklaması şöyle: