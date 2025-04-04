Sessizliğinin sebebi belli oldu: Togg’un yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu

Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:57

Güncelleme: 04.04.2025 - 12:57

Togg, yeni reklam yüzünü Kenan İmirzalıoğlu olarak belirledi. İmirzalıoğlu, Türk otomobil markası Togg’un yüzü olarak önemli bir anlaşma yaptı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, İmirzalıoğlu’nun Togg’un reklam yüzü olduğu bilgisini paylaştı ve imzaların atıldığını duyurdu.

Kenan İmirzalıoğlu, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapıyordu.

BOYKOT VE GÖZALTILAR: TOPLUMSAL TEPKİ SÜRÜYOR

Diğer taraftan, İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında toplumun tepkisi büyümeye devam ediyor. Halk, muhalefete destek amacıyla “boykot” kampanyası başlattı. Boykot çağrısına destek veren oyuncular, TRT dizilerinden çıkarılmakla birlikte gözaltına alındılar. Ancak bazı ünlüler ve oyuncular, bu olaylara sessiz kalmayı tercih ediyor.