"Sevgililer" Galata Kulesi'ne yansıdı

Galata Kulesi'ne 14 Şubat Sevgili Günü nedeniyle 'sevgililer'in fotoğrafları yansıtıldı.

DHA
15 Şubat 2022 Salı, 07:09
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Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında 'Sevgililer Beyoğlu'nda' başlığıyla başlatılan etkinlik kapsamında gönderilen fotoğraflar, İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'ne yansıtıldı. 

Saat 22.00'de başlayan etkinlik kulenin ziyaretçileri tarafından ilgiyle izlendi. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Etkinlik belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.


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