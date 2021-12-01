Sevgilisiyle tartıştı, kendisini vurdu
E-5 Karayolu Çağlayan mevkiindeki otobüs duraklarında sevgilisiyle tartışan 34 yaşındaki adam, silahla kendisini başından vurdu. Adam olay yerinde yaşamını yitirirken, sevgilisi ise otobüse binerek ayrıldı. Adamın cansız bedenini gören vatandaşlar ise şoke oldu.
E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 yaşındaki Dursun Karslıoğlu ve sevgilisi, karayolu üzerindeki otobüs duraklarına geldi. Kadın burada sevgilisi Karslıoğlu ile tartıştıktan sonra otobüse binerek ayrıldı. Belinden tabancasını çıkartan Karslıoğlu ise başını dayayarak ateşledi. Olay sonucunda Karslıoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.
OTOBÜS DURAĞINDA KENDİNİ VURDU
Dehşete tanık olan yurttaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karslıoğlu’nun bedeninde yaptığı tetkikler sonucunda yaşamını yitirdiği belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
“TARTIŞTILAR SONRA ADAM KENDİNİ VURDU”
Öte yandan tartışmaları izleyen yurttaaşlar ise şoke oldu. Yapılan incelemeler sonucunda kadının Karslıoğlu hakkında emniyete şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan bir yurttaş, “Kadın vuramazsın, o da vururum dedi. Bu şekilde tartıştılar sonra adam kendini vurdu” dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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