TikTok fenomeni canlı yayında yaşamına son verdi

26 Kasım 2021 Cuma, 10:47

Son dönemlerde yayınladığı videolarda depresyondan bahseden ve bazı sosyal medya kullanıcılarını da yaşamlarına son vermeleri için teşvik ettiği ettiği öne sürülen 'Luo Xiao Mao Mao Zi' isimli TikTok kullanıcısı canlı yayın sırasında pestisit içerek yaşamına son verdi.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan fenomen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



'HAYALET EVLİLİK' İÇİN KÜLLERİ ÇALINDI

Fenomenin ölümünün ardından ise oldukça ilginç bir olay yaşandı. Kadının külleri, bulunduğu cenaze evinde bir çalışan tarafından çalındı. Çalışanın, külleri başkalarına 'hayalet evlilik' için sattığı iddia edildi.

Planı yaptığı öğrenilen 3 şahıs, kısa sürede polisler tarafından yakalandı.

3 BİN YILLIK GELENEK

Hayalet evlilikler, Çin'de bir gelenek olarak görülüyor. Dünyadan ayrılan ruhların, çocukların refahını korumak için evlenmesini gerektiğine inanılıyor.

3 bin yıllık bu gelenek, genelde ölmüş çocuklarına bir partner bulmak isteyen aileler tarafından yapılıyor. Hatta son zamanlarda sanal marketlerde 'hayalet çöpçatanlar' bile satılıyor.

PESTİSİT NEDİR?

Bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelere ve yöntemlere ''Pestisit'' ismi verilir.

Her ne kadar ismi bize yabancı gelse de yaşamımızda çokça karşılaştığımız Pestisitler; sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi ve yaşam alanlarımızın zararlı mikroorganizmalardan arınması gibi konularda fayda sağlamasının yanında kullanım yanlışlığına bağlı olarak insan sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturabilmektedir.

İnsanlık tarihinde çok uzun yıllardır kullanılan birçok Pestisit olsa da günümüzde en büyük yeri kimyasal Pestisitler kaplamaktadır.