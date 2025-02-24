Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:25

Güncelleme: 24.02.2025 - 13:25

Sosyalist yazar ve çevirmen Sevim Belli 100 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Sevim Belli kimdir, kaç yaşında? Yazar Sevim Belli neden öldü?

SEVİM BELLİ KİMDİR?

1925 yılında İstanbul’da doğan Sevim Belli, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp eğitimini ilerletmek amacıyla ABD’ye gitti, ardından Paris’te uzmanlık eğitimine başladı. Ancak, genç yaşlardan itibaren sosyalist düşüncelere yönelen Belli, 1951’de Berlin’de düzenlenen 3. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’ne katıldı. Burada, ünlü şair Nâzım Hikmet ile tanışarak Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile aktif ilişkiler geliştirdi.

Belli, TKP’nin yurt içi ve yurt dışı yöneticileri arasında kuryelik yaparken Türkiye’ye dönüşü sırasında yakalandı. Bu olayın ardından, Türkiye genelinde "51 Tevkifatı" olarak bilinen geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, TKP’nin Merkez Komitesi üyeleri olan Şefik Hüsnü Değmer, Zeki Baştımar, Reşat Fuat Baraner, Mehmet Bozışık, Halil Yalçınkaya ve Mihri Belli ile birlikte tutuklandı.

HAPİSHANE YILLARI VE SÜRGÜN

1957 yılında cezaevinde, TKP yöneticilerinden Mihri Belli ile evlendi. Ancak, dönemin yasaları gereği "komünistlikten hüküm giyen" doktorların mesleklerini icra etmesine izin verilmedi. Bu nedenle 1964’te ailesiyle birlikte Cezayir’e giderek burada doktorluk yaptı.

1966’da Türkiye’ye dönen Sevim Belli, 12 Mart 1971 darbesi sonrası tekrar tutuklandı ve üç yıl cezaevinde kaldı. 1980’de gerçekleşen 12 Eylül askeri darbesinin ardından ise bir kez daha yurtdışına çıkmak zorunda kaldı.

Anılarını "Boşuna Mı Çiğnedik" adlı kitabında toplayan Sevim Belli, bunun yanı sıra, çeşitli çeviri eserlerle dünya edebiyatını Türk okurlarına kazandırdı.